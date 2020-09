Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Junges Trio von Polizei gestellt

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (29.09.), gegen 2 Uhr, erfuhr die Polizei von einem Einbruch in ein Geschäft für Mobiltelefonzubehör an der Niederstraße. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese eine offene Ladentür sowie Glasscherben in der Auslage der Vitrine fest. Zeugen waren durch einen Knall auf die Tat aufmerksam geworden. Sie beschrieben männliche Jugendliche, im Alter von circa 15 Jahren, bekleidet mit dunklen Kapuzenpullis, die vom Tatort geflüchtet seien.

Wenig später wurden die Ordnungshüter am Theodor-Heuss-Platz auf drei Jungen aufmerksam, die auf die Beschreibung der Zeugen passten. Bei dem Trio wurden mehrere Handys, Tablets sowie Lebensmittel aufgefunden. Die Herkunft der Genussmittel war auch schnell geklärt. Ein Passant machte eine Streifenwagenbesatzung auf einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Kapitelstraße aufmerksam. Die Polizisten suchten unverzüglich auch diesen Tatort auf und stellten entsprechende Einbruchspuren fest.

Die Jungen im Alter von 12 und 16 Jahren mussten die Beamten mit zur Wache begleiten. Angesichts der aufgefundenen Beute, zeigten sich die Tatverdächtigen zum Teil geständig. Neben mehreren Mobilfunktelefonen und Tablets entwendeten die Jungen mehrere Chipstüten und Dosengetränke.

Das Kriminalkommissariat 21 ermittelt gegen alle drei wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell