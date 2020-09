Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Zusammenstoß auf Radweg - Jugendliche Unfallbeteiligte gesucht

Korschenbroich (ots)

Eine 18-jährige Korschenbroicherin zeigte bei der Polizei einen Verkehrsunfall an, der sich am Dienstag (22.09.), gegen 07:50 Uhr, an der Neusser Straße ereignete. Ihren Angaben zufolge war sie mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Raderbroich unterwegs, als ihr vier Mädchen, ebenfalls auf Fahrrädern, entgegen kamen. Die Jugendlichen sollen 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein. Als die Gruppe die 18-Jährige passierte, stießen zwei der Lenker zusammen und die Korschenbroicherin stürzte. Anschließend sollen sich die vier Mädchen in Richtung Kleinenbroich entfernt haben, ohne sich nach dem Befinden der Gestürzten zu erkundigen oder Kontaktdaten zu hinterlassen.

Da die spätere Anzeigenerstatterin leichte Verletzungen bei dem Unfall erlitt, ermittelt nun das Verkehrskommissariat der Polizei und sucht nach der bis dato unbekannten Unfallgegnerin. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell