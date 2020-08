Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aggressiver Badegast bedroht Mann mit Messer (25.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein 57-jähriger Mann bedrohte am Dienstag gegen 13.30 Uhr am Strandbad Hörnle einen 54-jährigen Familienvater und dessen 11-jährigen Sohn, die gerade Ball spielten, mit einem Messer. Der Ball hatte den 57-Jährigen zuvor leicht am Arm getroffen, dieser soll daraufhin aggressiv und beleidigend gegenüber Vater und Sohn geworden sein sowie ein Messer aus seiner Tasche geholt haben und damit gedroht haben. Dem Mann wurde das Messer abgenommen und ein Platzverweis erteilt. Wegen Bedrohung muss er sich nun verantworten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell