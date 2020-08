POL-KN: (St. Georgen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines E-Bikes (25.08.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl eines E-Bikes (25.08.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Mountainbikes am gestrigen Dienstag in der Hauptstraße. Ein Unbekannter entwendete im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr ein E-Bike des Herstellers BULLS, Typ Evo 1. Das schwarze-graue Fahrrad hat neongelbe Streifen und war mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Wert des Mountain-E-Bikes beträgt rund 3.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu wenden.

