Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe in Grimlinghausen unterwegs - Wer hat das Duo beobachtet?

Neuss (ots)

Am Montag (28.09.), gegen 11:10 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer bei einer lebensälteren Neusserin an der Hüsenstraße, die sich als Mitarbeiter eines Kommunikationsunternehmens ausgaben. Einer der beiden ließ sich von der Seniorin im Wohnzimmer den Fernseher zeigen, während der andere nach eigenen Angaben in den Keller wollte, um nach dem Verteiler zu schauen. Nach etwa zehn Minuten verließen beide jedoch fluchtartig das Wohnhaus über den Gartenbereich. Die Seniorin stellte anschließend den Verlust von Bargeld und Schmuck fest.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise geben auf die beiden mutmaßlichen Trickdiebe, von denen einer einen roten Pullover und eine rote Jacke getragen haben soll?

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger versuchen auf unterschiedlichsten Wegen, ihr Ziel zu erreichen, nämlich in Ihr Haus und sodann an Ihre Wertsachen zu kommen, auch als vermeintliche Telekommunikations-Mitarbeiter. Machen Sie sich bewusst: haben Sie den Mitarbeiter angefordert? Seriöse Unternehmen schicken nicht ohne Aufforderung Personal vorbei. Weitere Tipps, wie man sich vor Trickbetrügern schützen kann, finden Sie auf unserer Internetseite:

https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

