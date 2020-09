Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weiterer Einbruch in Apotheke gemeldet;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weiterer Einbruch in Apotheke gemeldet

Marburg: Heute Vormittag wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in eine Apotheke gemeldet. Die Täter drangen zwischen Montag, 7. September, 18.20 Uhr, und Dienstag, 8. September, 7.45 Uhr, in die Geschäftsräume im Steinweg ein und stahlen Körperpflegemittel und weitere kosmetische Erzeugnisse. Der Gesamtschaden (Sachschaden und Beute) beträgt etwa 2600 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Zudem prüft die Polizei einen Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in eine Apotheke im Schlossbergcenter. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

