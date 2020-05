Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei weckte betrunkenen Autofahrer

Wittenförden (ots)

In Wittenförden hat die Polizei am frühen Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer am Steuer seines Wagens wecken müssen. Der Autofahrer hatte an einem Straßenrand angehalten und war dort eingeschlafen. Die durch eine Zeugin informierte Polizei klopfte dann an die Seitenscheibe des Autos und weckte den sichtlich betrunkenen 61-jährigen Fahrer, der aufgrund seines Zustandes nicht mehr in der Lage war einen Atemalkoholtest durchzuführen. Wie sich bei der weiteren Überprüfung herausstellte, ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Autofahrer wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Zudem ist gegen den 61-jährigen Deutschen Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden.

