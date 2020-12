Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Epfenhofen, B 314/L 214) Beim Abbiegen entgegenkommenden Lastwagen übersehen - 16.000 Euro Schaden (08.12.2020)

Blumberg-Epfenhofen, B 314/L 214, Schwarzwald-Baar-KreisBlumberg-Epfenhofen, B 314/L 214, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden VW Touran und einem Lastwagen mit Anhänger ist es bei einem Abbiegevorgang am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, an der Abzweigung der Bundesstraße 314 zur Landesstraße 214 bei Blumberg-Epfenhofen gekommen. Der 18 Jahre junge Fahrer des VW Tourans war - von Stühlingen kommend - auf der B 314 in Richtung Randen unterwegs und wollte an der genannten Abzweigung nach links auf die L 214 abbiegen. Hierbei achtete der junge Fahranfänger nicht auf einen Lastwagen mit Anhänger, dessen Fahrer just in diesem Moment auf der B 314 entgegenkam. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Touran um die eigene Achse gedreht wurde und dann im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Tourans.

