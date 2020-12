Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201223.1 Kiel: Person beschädigt Gefangenentransportwagen der Polizei

KielKiel (ots)

Dienstagabend nahmen Polizeibeamte des 4. Polizeireviers einen 47-Jährigen, der als hilflose Person in Dietrichsdorf gemeldet wurde, in Gewahrsam. Auf der Fahrt ins Polizeigewahrsam randalierte die Person in dem speziell für solche Transporte vorgesehenen Streifenwagen und beschädigte diesen.

Gegen 19.30 Uhr meldete ein Anrufer der Einsatzleitstelle einen lauthals schreienden und stark alkoholisierten Mann im Masurenring. Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der Mann aggressiv und uneinsichtig, woraufhin sie das Gewahrsam anordneten. Die Streifenwagenbesatzung forderte für den Weg ins Gewahrsam den Gefangenentransportwagen an.

Während des Transports schlug und trat der 47-jährige Mann gegen die Wände und Decke in dem von der Fahrerkabine abgetrennten Fahrgastraum. Zudem verbiss er sich in dem Schonbezug der Rücksitzbank und zerriss diesen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 300 EUR.

Die Nacht musste der Mann im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wird jetzt aufgrund von Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel gemäß § 305 a StGB ermittelt.

