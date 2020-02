Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Veilchendienstag- Kinderkarnevalsumzug in Appeldorn

Wie in jedem Jahr findet am Veilchendienstag der Kinderkarnevalsumzug in Appeldorn statt. Mit 22 Zugnummern besteht der bunte Zug aus zwölf liebevoll gestalteten Karnevalswagen und zehn Fußgruppen in mühevoll gestalteten Kostümen. Dadurch wird der Umzug wieder ein Highlight zum Ende der Karnevalssession, ein Besucht lohnt sich also. Der Umzug beginnt am Veilchendienstag, dem 25.02.2020, mit dem Aufstellen der Gruppen auf dem Geländer von Pfeifer und Langen. Gegen 10.30 Uhr wird der Umzug die Grundschule erreichen auf der er gegen 12 Uhr auch wieder enden wird. Hier findet direkt im Anschluss auch die After-Zug-Party statt. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Appeldorn übernimmt in diesem Jahr zum ersten Mal die Organisation des Umzuges und der anschließenden After-Zug-Party. Während des Umzuges wird es im Ortskern Appeldorn, insbesondere auf der Reeserstraße und der Heinrich-Eger-Straße, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Weitere Informationen gibt es unter www.kinderkarneval.org.

