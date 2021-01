Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Verkehrsunfallflucht nach Parkplatzunfall- Polizei bittet um Hinweise (05.01.2021)

Engen, Landkreis KonstanzEngen, Landkreis Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht hat sich am Dienstagnachmittag, zwischen 15:50 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Norma-Parkplatz an der Straße "Am Bahndamm" ereignet. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Ford und beschädigte diesen. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Ford in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Polizei Singen (07731 888-0) oder auch der Polizeiposten Engen (07733 9409-0) nehmen sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher entgegen.

Rückfragen bitte an:

Julian Brühl / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell