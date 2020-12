POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Donnerstag, 24.12.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Donnerstag, 24.12.2020

Landkreise Verden & Osterholz

Landkreis Verden

Betrunken über die Autobahn, Weihnachtsgeschenke gestohlen, Container brennen, Randalierer unterwegs, Mit dem Pkw berauscht in den Heiligen Abend

Betrunken über die Autobahn Landkreis Verden. Am Mittwochabend meldete eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf einen auffällig fahrenden Pkw. Der Pkw war der Mitteilerin auf der A 27 aufgefallen. Der Pkw fuhr in Richtung Bremer Kreuz mit starken Schlangenlinien. In Höhe der Anschlussstelle Achim-Ost kam es zu einem "Beinaheunfall". Der Fahrer des Pkw fuhr über das Bremer Kreuz auf die BAB1 in Richtung Osnabrück. Die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel verfolgten das Fahrzeug und konnten es in Höhe Stuhr/Brinkum feststellen und letztendlich in Höhe Groß Ippener kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer aus dem Rhein-Erft-Kreis unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu allem Überfluss hatte er sein Fahrzeug auch nicht versichert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und diverse Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet.

Weihnachtsgeschenke gestohlen Achim. Bereits am Dienstag gelangten unbekannte Täter in den geparkten Pkw eines Delmenhorster Ehepaars, das ihren Pkw tagsüber am Fritz-Lieken-Eck in Achim abgestellt hatten. Die Diebe erbeuteten Weihnachtsgeschenke. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Achim, unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Container brennen Achim-Bierden. In der Nacht auf Heiligabend kam es in Achim-Bierden in der Nähe des Krankenhauses zu Bränden von drei Altkleider-Containern. Wie die Täter die Container in Brand setzten, wird aktuell von der Polizei ermittelt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell erfolgreich löschen, bevor größerer Schaden entstehen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf einen kleinen vierstelligen Euro-Betrag. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Bierdener Mühle gemacht haben, werden gebeten dies der Polizei in Achim zu melden, Tel. 04202/9960.

Randalierer unterwegs Achim. Auf dem Gelände der ehemaligen Videothek in der Lerchenstraße in Achim randalierten in der Nacht zu Mittwoch vermutlich junge Leute, indem sie Fenster beschädigten und aufbrachen und letztlich sogar in das teilweise leerstehende Gebäude gelangten. Aus dem Gebäude wurden auch noch dort gelagerte alkoholische Getränke in Flaschen entwendet, die kurzerhand vor dem Gebäude auf den Boden geschmissen und zerstört wurden. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Achim unter der Tel. 04202/9960 entgegen.

Mit dem Pkw berauscht in den Heiligen Abend Achim. Keinen angenehmen Start in die Weihnachtstage erlebte ein 30-jähriger Mann, der in der Nacht auf Heiligabend, durch Polizisten in Achim in einem Pkw kontrolliert wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann nicht nur unter dem Einfluss von Alkohol, sondern auch mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hatte. Zudem stellte sich schnell heraus, dass der Herr gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aber auch dies war nicht die Spitze des Eisbergs, da im Pkw sogar noch Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, sodass in der Folge gleich noch die Wohnung des Herrn durchsucht wurde. Dem 30-Jährigen erwarten nun einige Strafverfahren.

Landkreis Osterholz Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person, Leichtverletzter Fahrzeugführer im Teufelsmoor

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Person Osterholz. Am Mittwochmittag, kam es in Osterholz-Scharmbeck an der Kreuzung Am Pumpelberg/ Schwaneweder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Frau und erheblichen Sachschaden. Eine Unfallbeteiligte befuhr mit ihrem Pkw die Straße Am Pumpelberg in Fahrtrichtung Schwaneweder Straße. An der Kreuzung beabsichtigt sie, nach links auf die Schwaneweder Straße zu fahren. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden Pkw des anderen Unfallbeteiligten, der aus der Amselstr. in Fahrtrichtung Am Pumpelberg kommend in den Kreuzungsbereich einfährt. Es kommt zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden PKW. Die Frau wird dabei leicht verletzt. Der Pkw der Dame ist nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an beiden Pkw beträgt ca. 13.000,- Euro.

Leichtverletzter Fahrzeugführer im Teufelsmoor Ein 20-jähriger Osterholzer befuhr am Mittwochabend mit seinem Pkw die Teufelsmoorstraße in Richtung Worpswede, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts in den Seitenraum kommt. Nachdem er gegengelenkt hatte, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Alleinbeteiligte wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Osterholz transportiert. Am Pkw 01 entsteht Totalschaden in Höhe von 5000,- Euro. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.

