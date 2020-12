Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Wohnhaus durch Feuer zerstört

Landkreis VerdenLandkreis Verden (ots)

Ottersberg/Benkel. Am Dienstag kam es am frühen Nachmittag zu einem Hausbrand in Ottersberg-Benkel. Anwohner bemerkten gegen 13:45 Uhr offene Flammen, die aus einem Dachstuhl des Nachbarhauses schlugen. Daraufhin alarmierten sie umgehend die Feuerwehr sowie die Hausbewohner, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus befanden. Die Brandbekämpfer trafen kurze Zeit später ein. Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt. Der Rettungsdienst war ebenfalls vorsorglich am Brandort, kam jedoch nicht zum Einsatz, da niemand verletzt wurde. Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich, ersten Schätzungen zufolge dürfte er bei rund 150.000 Euro liegen. Derzeit gilt das Haus als nicht mehr bewohnbar. Schon während der Löscharbeiten nahmen sowohl die Beamten der Polizeistation Ottersberg als auch eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz erste Ermittlungen am Brandort auf. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeikommissariat Achim geführt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

