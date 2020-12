POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Pkw-Anhänger gestohlen

Oyten/Sagehorn. Unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag einen Pkw-Anhänger gestohlen, der an der Straße Auf der Heide auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Zwischen 16 und 17 Uhr dürften die Diebe zugeschlagen haben, Hinweise zu den Tätern liegen allerdings nicht vor. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Auto gestohlen

Oyten. An der Hammestraße haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen einen Pkw gestohlen. Zunächst waren die Diebe in das Wohnhaus der Geschädigten eingedrungen, um hier den Schlüssel des blauen Ford C-Max zu erlangen. Neben den Fahrzeugschlüsseln erbeuteten sie zudem noch Schmuck und Bargeld. Letztlich flüchteten sie mit dem Wagen und dem übrigen Diebesgut unerkannt vom Tatort. Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Einbrecher ihre Tat kurz vor 5 Uhr verübt haben. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Zigarettenautomat gesprengt

Ottersberg/Otterstedt. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch an der Brügger Straße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ob die Unbekannten Diebesgut erlangten, ist unklar. Sicher ist, dass der Sachschaden beträchtlich ist und dass nach der Tat diverse Zigarettenschachteln und Münzgeld neben dem zerstörten Automaten auf dem Boden lagen. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Transporter massiv überladen

Ottersberg. Massiv überladen war ein Kleintransporter, den Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr auf der A1 gestoppt haben. Der Klein-Lkw war aufgrund seiner tiefen Straßenlage aufgefallen, woraufhin die Kontrolleure das Fahrzeug an der Anschlussstelle Posthausen stoppten. Eine Überprüfung auf einer Fahrzeugwaage ergab schließlich, dass der Transporter, der samt Ladung eigentlich nur höchstens 3500 kg wiegen dürfte, tatsächlich 7620 kg wog. Die Weiterfahrt wurde daher bis zur Verteiung der Ladung auf mehrere Lkw untersagt. Außerdem erwarten den 48-jährigen Fahrer ein hohes Bußgeld sowie ein Punkt im Fahreignungsregister ("Verkehrssünderdatei").

Hoher Sachschaden

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Embser Landstraße (L167). Ein 45-jähriger Fahrer eines Transporters verließ die A27 an der Anschlussstelle Achim-Nord und bog nach links auf die L167 in Richtung Achim ein, obwohl sich aus Richtung Oyten ein 48-jähriger VW-Fahrer näherte. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro.

SUV-Fahrer verletzt Radfahrerin

Achim/Uphusen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Uphuser Heerstraße (L158) wurde am Dienstag gegen 7:45 Uhr eine 45-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 57-jähriger SUV-Fahrer verließ die A1 und bog nach links auf die Uphuser Heerstraße ab. Dabei fuhr er die Radfahrerin an, die bei Grünlicht die Straße überquerte. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt und ihr Fahrrad beschädigt. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei Achim ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zigarettenautomat gesprengt

Osterholz-Scharmbeck. An der Mensingstraße haben unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ob die Unbekannten daraufhin Beute machten, ist allerdings unklar. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Betrunken am Steuer

Ritterhude. Die Polizei Osterholz hat am Dienstagabend einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Auf der Erver Straße stoppten sie den Mann und kontrollierten ihn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 52-Jährige mit 1,2 Promille erheblich alkoholisiert war. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde sichergestellt.

