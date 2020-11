Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungseinbruch

Polizei sucht Zeugen

MoersMoers (ots)

Am Samstag zwischen 12.00 Uhr und 22.40 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Max-Beckmann-Straße in Holderberg ein. Die Täter durchwühlten alle Räume. Was sie alles erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

