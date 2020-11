Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Wildschwein löst Polizeieinsatz aus

DinslakenDinslaken (ots)

Am Samstagmittag, 28.11.2020, ab 15:40 Uhr gingen mehrere Notrufe auf der Polizeileistelle ein. Ein Wildschwein soll über die Knappenstraße in Richtung Augustastraße gerannt sein. Wenig später wurde gemeldet, dass das Tier mehrfach gegen die automatische Eingangstür eines Kaufhauses am Baßfeldshof lief. Offensichtlich erkannte das Wildschwein sich selbst in der Glasfront und rammte gegen das Spiegelbild. Die Glastür wurde hierdurch erheblich beschädigt. Im Laden eingerungen, richtete das ausgewachsene Tier erheblichen Schaden an. Kunden flüchteten sich auf Tische und Stühle. Es wurden keine Personen verletzt. Das Wildschwein konnte sich nach draußen flüchten und rannte weiter in Richtung Weseler Straße. Der zuständige Jagdtausübungsberechtigte wurde informiert und erschien vor Ort. Letztmalig wurde das Tier gegen 17:10 Uhr auf der Schwanenstraße, im Bereich eines dortigen Waldstückes gesichtet. Laut Angaben des Jagdtausübungsberechtigten dürfte von dem Wildschwein keine Gefahr mehr ausgehen, da es sich von dem erlittenen Stress erholen wird.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell