Von Freitagabend bis Samstagmorgen um 07.00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in mindestens vier Kindergärten im Innenstadtbereich ein.

Hiebei handelt es sich um die Kindergärten an den Straße Landwehr, Fliedersteg, Heinrich-Lensing-Straße und an der Lüttinger Straße. In allen Fällen schlugen die Täter vermutlich mit einem Stein die Scheibe ein und verschafften sich anschließend Zugang.

Was sie erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420

