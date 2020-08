Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nachtragsmeldung für den Bereich Lemwerder +++ Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Mittelschwere Verletzungen zog sich eine 36-Jährige aus Bremen bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 02. August 2020, in Lemwerder zu.

Sie war mit ihrem Motorrad gegen 11:50 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Es gelang ihr nicht, das Motorrad wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken, so dass sie weiter über den angrenzenden Grünstreifen fuhr.

Sie fuhr zwischen zwei Kurvenleittafeln hindurch und kollidierte hierbei mit ihrem Lenker mit einer der Tafeln. Im Anschluss kam sie in einem Graben zum Stillstand und kollidierte mit einem Baum.

Durch die Kollision wurden Zeugen auf den Unfall aufmerksam und eilten zur Unfallstelle. Sie zogen die Motorradfahrerin aus dem Graben und betreuten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Da zunächst von schweren Verletzungen der Motorradfahrerin ausgegangen wurde, wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt, der am Unfallort landete.

Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung übernahmen die Versorgung und transportierten sie im Anschluss in eine umliegende Klinik. Der Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt wurde der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizei Brake

Telefon: 04401/935-0

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell