Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Küchenbrand in Sarstedt

HildesheimHildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm)Am heutigen Vormittag, 15.12.2020, kam es gegen 10:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Stormstraße zu einem Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung.

Den Ermittlungen zufolge bemerkte ein Bewohner des Nachbarhauses Rauch, welcher aus dem gekippten Küchenfenster der betroffenen Wohnung strömte. Der Wohnungsinhaber war zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Brandentdecker, welcher selbst Angehöriger der Feuerwehr ist, verschaffte sich über das Fenster Zugang in die Wohnung und begann mit ersten Löschmaßnahmen. Anschließend wurde das Feuer durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sarstedt bekämpft.

Der entstandene Schaden wurde vorerst auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die genaue Brandursache ist derzeit nicht zweifelsfrei geklärt. Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim nehmen dazu ihre Arbeit auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell