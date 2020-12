Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: "Corona" Kontrollen Polizei appelliert an die Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Hildesheim

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag stellten Polizeibeamte der PI Hildesheim an zwei bereits bekannten Treffpunkten Personen fest, die sich nicht an die geltenden Verordnungen hielten. Am Berghölzchen wurden vier Personen angetroffen, die aus verschiedenen Haushalten kommen und im "Liebesgrund" hielten sich fünf Personen auf. In beiden Fällen wurden Ordnungswirdrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizeibeamten aus der Polizeiinspektion Hildesheim und aus den vier Polizeikommissariaten werden auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln durchführen und Verstöße konsequent ahnden.

Die Entwicklungen rund um das Corona-Virus zeigen, dass es erforderlich ist, die Kontrollen weiterhin durchzuführen. Gleichwohl erkennen wir, dass die Mund-Nasen-Schutz-Verstöße deutlich zurückgegangen sind, aber auch hier werden immer wieder Zuwiderhandlungen festgestellt.

Geschäfte müssen schließen, Restaurants dürfen keine Gäste empfangen, Schülerinnen und Schüler sowie Kleinkinder können ihre Freunde nicht wie gewohnt in den Schulen und Kindergärten sehen. Viele Einschränkungen, die den Alltag bestimmen. Damit diese Einschränkungen wieder aufgehoben werden können, kommt es auf jede einzelne und jeden einzelnen an.

"Schützen sie ihre Mitmenschen, Angehörigen und Freunde, indem sie sich an die Verordnungen halten. Suchen sie sich keine Grauzone, damit wir das Infektionsgeschehen eindämmen und die Ausbreitung des Virus verlangsamen können", sagt Polizeisprecherin Kristin Möller.

