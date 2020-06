Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen- Friedingen) Mofa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt (27.06.2020)

Singen-Friedingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Mofa-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 17.00 Uhr in der Böhringer Straße. Der Jugendliche fuhr von Friedingen kommend in Richtung Steißlingen und wollte ca. 500 m nach dem Ortsausgang nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein nachfolgender 21-jähriger Autofahrer wollte den Mofa-Fahrer im Moment des Abbiegevorgangs überholen und streifte diesen. Der 16-jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell