Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hilzingen Einbruch in ein Fahrradgeschäft 28.06.2020

Hilzingen (ots)

Zutritt über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag gegen 02.00 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Untere Gießwiesen" verschafft. Den Bruch der Fensterscheibe konnten zwei in der Nähe befindliche Zeugen wahrnehmen, die sogleich mit einer Taschenlampe die Ursache des Lärms ausfindig machen wollten. Sie leuchteten mit der Lampe in Richtung des Radsportladens und konnten eine schlanke, männliche, flüchtende Person erkennen. Nach den ersten Erkenntnissen entwendete der Unbekannte ein hochwertiges E-Mountainbike im Wert von über 5.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des E-Mountainbikes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

