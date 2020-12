Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Lagerhalle

HildesheimHildesheim (ots)

Zwischen dem 11.12.2020, 18:30 Uhr und dem 14.12.2020, 09:30 Uhr öffneten unbekannte Täter eine Zugangstür einer Lagerhalle in der Ernst- Morsch- Straße in Hildesheim und hebelten nach Betreten der Halle eine weitere Tür auf. Anschließend entwendeten die Unbekannten u.a. sechs Rüttelplatten und drei Powertilt- Elemente. Danach öffneten sie ein weiteres Tor und verschwanden mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Fahrzeug und dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Ermittler suchen Zeugen, die ein Ausbaldowern beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Diese mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

