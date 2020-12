Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: FREDEN(dei)Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

Donnerstag, 10.12.2020, 06:00 Uhr, bis Freitag, 11.12.2020, 12:30 Uhr; 31084 Freden, Sonnenbergstr. 2. Ein 23 Jahre alter Fredener stellte am Donnerstag seinen grauen Pkw Audi A3 am rechten Fahrbahnrand der Sonnenbergstr. 2 ab. Als er am Freitag seinen Pkw wieder nutzen wollte, bemerkte er einen Schaden an seinem Fahrzeug. Ein unbekannter, flüchtiger Verkehrteilnehmer hat den geparkten Pkw vorn links beschädigt. Der angerichtete Schaden beträgt ca. 2000 ,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Freden unter der Telefonnummer 05184/791970 zu melden.

