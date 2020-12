Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeiinspektion Hildesheim Pressemitteilung am Wochenende 12./13.12.2020

HildesheimHildesheim (ots)

Verstöße gegen die bestehenden Corona-Vorschriften Feststellungsort: Hildesheim, Am Berghölzchen, dortiger Parkplatz Feststellungszeit: Samstag, 12.12.2020, zw. 00.00 Uhr und 00.30 Uhr Nach einem Hinweis auf eine "Corona-Party" stellen Beamte der Polizei Hildesheim eine Gruppe von Heranwachsenden/jungen Erwachsenen fest, die sich dort getroffen haben, um augenscheinlich zu feiern. Teilweise wird Alkohol konsumiert. Auf Grund der bestehenden Kontaktbeschränkungen stellen die Beamten die Personalien von allen anwesenden Personen fest und erteilt anschließend Platzverweise. Zudem wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Diebstahl mehrerer Tannenbäume Tatort: Hildesheim, Römerring, Parkplatz Einkaufs-Großmarkt Tatzeit: Freitag, 11.12.2020, 19.00 Uhr bis Samstag, 12.12.2020, 09.00 Uhr Im angegebenen Zeitraum entwenden u.T. mehrere Tannenbäume von dem umzäunten Verkaufsstand auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag geschätzt.

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Hildesheim, Ortelsburger Straße, Marienburger Höhe Unfallzeit: Samstag, 12.12.2020, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr Im o.a. Zeitraum stößt ein bislang unbekannter Fzg.-Führer mit seinem Kfz. gegen den auf einem Parkplatz abgestellten Pkw, Skoda, des Geschädigten. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Verursacher und seinem geführten Fahrzeug sind vorhanden. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Geldbetrag geschätzt.

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Hildesheim, Bahnhofsplatz Unfallzeit: Samstag, 12.12.2020, 14.33 Uhr Zum o.a. Zeitpunkt sitzt die Geschädigte gemeinsam mit einer Bekannten in ihrem geparkt abgestellten Pkw, als sie plötzlich einen Anstoß an ihrem Pkw bemerkt. Sie steigt aus und stellt fest, dass ein anderer Pkw-Fahrer beim Ausparken gegen ihr Fahrzeug gestoßen ist. Die Geschädigte spricht den Unfallverursacher an, dieser gibt die Verursachung des Verkehrsunfalles sofort zu. Weiter gibt er an, sich in sein Fahrzeug setzen zu wollen, um die Polizei zu verständigen. Dies tut er jedoch nicht, sondern er entfernt sich mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Glücklicherweise wurde von der Geschädigten das Kennzeichen vom Verursacher notiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Ergebnis einer Pkw-Kontrolle: Fahrzeug-Führer alkoholisiert, Pkw ohne Pflichtversicherung, im Pkw vermutlich Diebesgut Tatort: Hildesheim, Sachsenring Tatzeit: Sonntag, 13.12.2020, gegen 03.20 Uhr Im Rahmen der Streife kontrolliert eine Besatzung der Polizei in Hildesheim einen Pkw, Opel Corsa. Im Fahrzeug werden zwei männliche Personen, beide ca. 30 Jahre alt, wohnhaft in Hildesheim festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle wird bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille festgestellt. Des Weiteren besteht für den Pkw kein gültiger Pflichtversicherungsschutz und im Fahrzeug wurden Gegenstände aufgefunden, die vermutlich bei Diebstahlsdelikten erlangt wurden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, seine Fahrerlaubnis wird er verlieren, die Kennzeichen am Pkw wurden entsiegelt, die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt, die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Durch die Beamten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl mehrerer Tannenbäume Tatort: Hildesheim OT Itzum, Ernst-Abbe-Straße, Parkplatz eines Einkaufsmarktes Tatzeit: Samstag, 12.12.2020, 19.00 Uhr bis Sonntag, 13.12.2020, 09.00 Uhr Im angegebenen Zeitraum entwenden u.T. mehrere Tannenbäume von dem umzäunten Verkaufsstand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Geldbetrag geschätzt

