POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze -Zeugenaufruf

(eic) In der Zeit von Donnerstag 10.12.2020 gegen 17.00 Uhr bis Freitag 11.12.2020 gegen 10.30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Dammstraße in Elze in Richtung Heinrich-Nagel-Straße und stieß vermutlich mit seinem rechtem Außenspiegel in Höhe der Hausnummer 3 gegen den linken Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß abgestellten VW Transporters. Der Spiegel des VW's wurde durch den Anprall vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- EUR. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug bzw. zu dessen Fahrer geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Elze 05068/93030 in Verbindung.

