POL-HI: Gewässerverunreinigung der Innerste im Bereich Heinde

Bad Salzdetfurth/ Heinde (web) - Am heutigen Samstag, gegen 09:00 Uhr, wurde die Bad Salzdetfurther Polizei über einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche der Innerste informiert.

Eine sofortige Überprüfung bestätigte die Verunreinigung. Diese begann auf halber Strecke zw. Heinde und Hockeln und wurde am Heinder Wehr gestoppt. Die Verunreinigung hatte eine Länge von mindestens 400 Metern und verteilte sich teilweise auf der gesamten Breite der Wasseroberfläche.

Daraufhin wurde die Feuerwehr über den Sachverhalt informiert und die ehrenamtlichen Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Heinde kamen zum Einsatz. So wurde die Ölverschmutzung u. a. am Wehr der Heinder Mühle mit Bindemittel aufgefangen bzw. abgebunden. Außerdem wurde die Feuerwehrtechnische Zentrale angefordert, die kurz darauf mit zwei Fahrzeugen und einem Boot vor Ort erschien. Eine Absuche mit dem Boot ergab keinen Hinweis auf den Ursprung der Gewässerverunreinigung. Schließlich wurde durch einen Mitarbeiter der "Unteren Wasserbehörde" des LK Hildesheim das Absaugen des Ölfilms angeordnet. In diesem Zusammenhang kam eine Spezialfirma aus Hildesheim zum Einsatz.

Neben der Polizei und der "Unteren Wasserbehörde" des LK Hildesheim, kamen auch 16 Feuerwehrleute der Heinder Wehr und zwei Mitarbeiter der FTZ Groß Düngen (insgesamt fünf Fahrzeug und ein Boot) zum Einsatz.

Es wurde ein Strafverfahren wegen einer Gewässerverunreingung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf die Ursache der Verschmutzung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

