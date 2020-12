POL-HI: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten auf der L480 zwischen Gronau (Leine) und Betheln

Polizeiinspektion Hildesheim

Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten auf der L480 zwischen Gronau (Leine) und Betheln

Hildesheim

(mal) Am 11.12.2020, gegen 14:21 Uhr, ereignete sich auf der L480 zwischen Gronau (Leine) und Betheln ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 20-jährige Opel Fahrerin fährt in einer 70-er Zone auf den, aus bislang unbekannter Ursache, deutlich langsamer fahrenden PKW eines 76-jährigen auf. Beide Unfallbeteiligte werden in das Krankenhaus nach Gronau transportiert. An beiden PKW entsteht Totalschaden.

An der Unfallstelle waren neben der Polizei aus Elze mehrere Rettungskräfte aus dem Bereich Gronau (Leine), sowie 3 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gronau (Leine) eingesetzt.

