Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl auf einer Baustelle -Zeugenaufruf-

HildesheimHildesheim (ots)

Bockenem/ Hermann II-(hei) Am Freitag Morgen wurde der Polizei Bad Salzdetfurth bekannt, dass es vom 10.12.2020 auf den 11.12.2020 zu einem Diebstahl auf einer Baustelle der Firma MHB Montage gekommen ist. Die Baustelle befindet sich an der Kreisstraße 331 in der Nähe der Siedlung Hermann II, auf Höhe des dortigen Wasserwerkes. Hier wurden durch die Täter eine große Anzahl Kupferkabeltrommeln entwendet, welche vermutlich mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurden. Es ist auch zu vermuten, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der Kupferkabeltrommeln auf insgesamt ca. 14.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

