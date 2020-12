Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

HildesheimHildesheim (ots)

Sarstedt/Giften (Fre.) Am 11.12.2020, 10:15 Uhr, kam es auf der L 410 in der Gemarkung 31157 Sarstedt-Giften, Höhe der Teiche vor der ICE-Brücke, zu einer Kollision zwischen einem in Richtung Nordstemmen fahrenden LKW Kipper und einem entgegenkommenden unbekannten dunklen Kleinwagen. Der Kleinwagen war offensichtlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Gegenfahrstreifen geraten und hatte dabei den LKW touchiert. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Sarstedt. Geschädigt ist eine in Laatzen ansässige Firma. Der Schaden beträgt ca. 500,-Euro. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell