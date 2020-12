Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

(koe) Am 12.12.2020 um 07:00 Uhr kam es auf der L480 zwischen Gronau und Betheln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Pkw Ford und einem Omnibus. Die 70-jährige Pkw-Führerin aus Nordstemmen befuhr die L480 aus Richtung Betheln kommend, als der entgegenkommende Omnibus nach links von seinem Fahrstreifen abkam. Die Pkw-Führerin ist nach rechts ausgewichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurde der linke Seitenspiegel des Pkw Ford beschädigt. Der Führer des Omnibusses entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer des Omnibusses machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

