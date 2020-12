Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

HildesheimHildesheim (ots)

Verkehrsunfall Nordstemmen (Neu.) Am 11.12 2020, gegen 09:35 Uhr befahren eine 54-jährige Fahrzeugführerin und ihr 37 Jahre alter Beifahrer mit einem Pkw Fiat die L 480 von Betheln nach Heyersum. Nachdem sie das dortige Waldstück passiert hatten kommen sie aus bisher unbekannter Ursache, mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidieren mit einem entgegenkommenden Pkw Ford, indem sich ein 71 jähriger Fahrzeugführer und seine 69 jährige Beifahrerin befinden. Nach dem Zusammenstoß kommt der Ford auf der Straße zum stehen. Der Fiat schleudert über eine Böschung überschlägt sich und kommt auf einem Feld, auf dem Dach, zum liegen. Alle vier beteiligten Personen werden hierbei leicht verletzt. Vor Ort werden sie von Rettungssanitätern erst versorgt und anschließend in Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

