Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW

HildesheimHildesheim (ots)

Giesen (Neu.) Am 13.12.2020 in der Zeit von 01.20 bis 01:40 Uhr hat ein unbekannter Täter bei einem Pkw, 5er BMW, welcher in Giesen in der Straße Schöne Aussicht von seiner Besitzerin abgestellt war, die Front,-Beifahrer und Dreiecksscheibe der Beifahrerseite mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Es entstand hierdurch ein geschätzter Sachschaden von ca. 5000 Euro an dem Pkw.

Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell