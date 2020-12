Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf der B3

HildesheimHildesheim (ots)

Gronau(js) Am Montag, 14.12.2020, ereignete sich auf der B3 zwischen Elze und dem "Eimer Kreuz" ein Verkehrsunfall. Dabei hat ein 18jähriger die B3 in Richtung Alfeld befahren und wollte auf der zweispurigen Strecke eine roten Pkw, vermutlich Golf oder Polo, und einen davor befindlichen Lkw überholen. Als der 18jährige in Höhe des roten VW war, habe dieser plötzlich auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Trotz Bremsung und Hupens wurde der Pkw des 18jährigen bei einem Zusammenstoß beschädigt. Der rote VW setzte seine Fahrt unbeirrt fort und überholte den Lkw. Zeugen, die den Ufall beobachtet haben und Hinweise auf den roten Pkw VW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Rufnummer 05068/93030 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell