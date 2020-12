Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall nahe Lamspringe

HildesheimHildesheim (ots)

PK BAD SALZDETFURTH/LAMSPRINGE (Lö) Am frühen Montagabend, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Landstraße 489 zwischen Lamspringe und Gehrenrode, zu einem schweren Verkehrsunfall. zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Mann aus Nordstemmen die Strecke mit seinem VW Fox in Richtung Lamspringe. Auf gerader Strecke geriet er, aus bisher nicht geklärter Ursache, zunächst nach Rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Kleinwagen gegen einen Straßenbaum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Diesem konnte ein entgegenkommender 54-jähriger Bad Gandersheimer, in seinem Audi A4, nicht mehr ausweichen. Beide Fahrzeugen kollidierten auf der Fahrbahn frontal. Durch sofort alarmierte Rettungskräfte wurde der nicht ansprechbare Nordstemmer mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen und umgehend in einen Hildesheimer Krankenhaus transportiert. Der Bad Gandersheimer war vor Ort ansprechbar, wurde aber schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Mit der Unterstützung der Feuerwehrkameraden aus Altgandersheim und Gehrenrode, sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei Bockenem dauerten die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis in die Abendstunden an. Die Strecke wurde bis etwa 21:45 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Gesamtschaden wird durch die Beamten vor Ort auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache und bittet Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer 05063/901-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell