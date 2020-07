Polizei Bonn

POL-BN: Überhöhte Geschwindigkeit: Auto rutschte steile Böschung hinab

Bonn (ots)

Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit hat am Donnerstagabend in Bonn-Poppelsdorf ein 21-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und rutschte mehrere Meter eine steile Böschung hinunter. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Blessuren davon.

Um 22:15 Uhr wollte der junge Fahrer von der Robert-Koch-Straße nach links in die Straße am Wingert abbiegen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam von der Straße ab und rutschte eine steile Böschung mehrere Meter hinunter. Hierbei wurde auch ein Baum beschädigt. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden zu ambulanten Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde durch einen Abschleppwagen aus der Böschung gezogen und abtransportiert.

