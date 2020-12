Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Paketlager - Zustellfahrzeug gestohlen und später aufgefunden

Oyten/BremenOyten/Bremen (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen kam es in der Industriestraße in Oyten zu einem Einbruch in ein Paketlager. Bislang unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend öffneten sie mehrere Pakete und nahmen eine bislang unbekannte Anzahl an Paketen an sich. Außerdem entwendeten sie ein Zustellfahrzeug. Dieses wurde am Mittwochmorgen im Bremer Ortsteil Huchting von der Polizei Bremen aufgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten den gelben Wagen in einen See zu fahren. Das Auto blieb stecken und wurde durch die Polizei Bremen sichergestellt. Für die Bergung des Fahrzeugs war auch die Feuerwehr vor Ort eingesetzt. Die Ermittlungen zur entstandenen Schadenshöhe dauern derzeit ein.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht im Gewerbegebiet in Oyten verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden. Hinweise von Zeugen, die auf den gelben Wagen im Bereich Bremen aufmerksam geworden sind, werden ebenfalls von der Polizei in Achim entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell