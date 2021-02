Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Auenheim - Leichnam in Kinzig -Nachtragsmeldung-

Kehl-Auenheim (ots)

Der am Freitag vor einer Woche (29. Januar) im Rhein bei Auenheim geborgene Leichnam wurde am Dienstag in der Rechtsmedizin obduziert. Ein molekulargenetischer Abgleich führte zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Toten um einen 67 Jahre alten Mann aus Offenburg handelt. Ferner ergab die Obduktion keine Anhaltspunkte auf eine Fremdeinwirkung. Die Frage, wie und warum der Mann in das Gewässer geriet, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

