Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Unsittlich angefasst, Hinweise erbeten

Kehl, Kork (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochabend, unweit des Parkplatzes am Korker Baggersee, einem 20 Jahre alten Jogger an dessen Gesäß gegriffen und sich in der Folge vor ihm selbst befriedigt haben. Der Wüstling soll kurz vor 19 Uhr an den 20-Jährigen herangetreten sein, als der Heranwachsende nach seiner Laufrunde in sein Auto steigen wollte. Bei dem Fremden soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten und circa 180 Zentimeter großen Mitteleuropäer mit einem dicken Bauch und breiten Schultern gehandelt haben. Der nun Gesuchte soll einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkelgraue Jeans sowie weiße Sneaker getragen haben. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell