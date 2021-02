Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Im Keim erstickt, Hinweise erbeten

Ettenheim (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter am Mittwochabend in der Bienlestraße versucht hatte, einen Audi in Brand zu setzen, haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung eingeleitet. Das mutwillig entfachte Feuer konnte allerdings gegen 19:30 Uhr von einem Zeugen rechtzeitig entdeckt und von der hinzugerufenen Fahrzeughalterin mit einem Feuerlöscher bekämpft werden. Somit konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Audi und ein möglicher Sachschaden verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die versuchte Entzündung des Wagens im Zusammenhang mit der zurückliegenden Brandserie in der südlichen Ortenau steht. Trotzdem bitten die Ermittler unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder verdächtigen Personen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell