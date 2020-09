Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionist gestellt

Karlsruhe (ots)

Zwei Frauen im Alter von 18-Jahren gelang es am Samstag gegen 20:20 Uhr gemeinsam mit einem Zeugen einen Exhibitionisten auf dem Siegried-Buback-Platz in Karlsruhe-Neureut der Polizei zu übergeben. Die beiden Geschädigten befanden sich gerade in einer Unterhaltung auf einer Parkbank, als Ihnen in unmittelbarer Nähe ein 51-jähriger Mann auffiel, welcher neben einem Baum onanierte. Zur anschließenden Identifikation und Anzeigenerstattung bei der Polizei wollten die beiden 18-Jährigen den Exhibitionisten filmen. Als dieser daraufhin die Flucht ergriff, hielten die Frauen den Mann gemeinsam mit einem Zeugen fest. Dank der tollen Reaktion aller Beteiligten konnten die alarmierten Polizeibeamten den 51-Jährigen als Tatverdächtigen stellen.

