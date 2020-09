Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Alkoholisierter Autofahrer fährt gegen Ampel

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr verlor ein 39-jähriger, von Karlsruhe kommender, VW-Fahrer beim Abbiegen von der Bundesstraße 36 in die Römerstraße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einer Ampelanlage und verursachte hierbei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Durch ein von der Ampelanlage wegfliegendes Plastikteil wurde ein weiteres Fahrzeug am Kotflügel beschädigt. Der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, verweigerte jedoch zunächst eine ärztliche Behandlung. Er wurde zum Polizeirevier verbracht. Dort wurde schließlich ein Krankenwagen hinzugerufen. Bei einem Alkoholtest wies der Mann rund 1,7 Promille auf. Der Führerschein wurde einbehalten. Das Auto musste abgeschleppt werden.

