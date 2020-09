Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Unfallflucht mit drei beschädigten Pkw

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend , gegen 21.45 Uhr, verlor eine 30-jährige Fahrzeugführerin auf der Wolfartsweierer Straße in Karlsruhe die Kontrolle über ihren Audi und streifte beim Vorbeifahren drei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Sie stieg aus, besichtigte kurz den angerichteten Schaden und fuhr dann weiter stadtauswärts. Ihren beschädigten Pkw stellte sie in der Durlacher Allee ab und konnte dort nach einer kurzen Flucht zu Fuß in einem Hinterhof in der Humboldtstraße durch Polizeibeamte festgenommen werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.

