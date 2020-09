Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Fahrradfahrer wird von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich 69-jähriger Fahrradfahrer zu, als er am Sonntagmittag in der Karlsruher Straße in Graben, beim Abbiegen von einem Pkw erfasst wurde.

Gegen 12:10 Uhr wollte der Radler von der Karlsruher Straße nach links in die Rheinstraße abbiegen. Hierzu stand er auf der Mittellinie der dortigen 90 Grad Kurve. Der 68-jährige Unfallverursacher war mit seinem Peugeot auf der Karlsruher Straße in Richtung Linkenheim unterwegs, als er den Mann auf der Mittellinie erfasste. Der 69-Jährige stürzte durch die Kollision zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell