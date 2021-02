Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Betäubungsmitteln erwischt

Lahr (ots)

Über drei Gramm Marihuana sowie ein Joint konnten am Mittwochabend bei einem 15-Jährigen in der Martin-Luther-Straße sichergestellt werden. Nachdem der Jugendliche nahe des Hallensportzentrums gegen 17:50 Uhr eine Streife des örtlichen Polizeireviers erblickte, flüchtete er mit einem Mountainbike vor den Ordnungshütern. Als er nach kurzer Verfolgung gestellt wurde, konnten die Drogen bei ihm festgestellt werden. Überdies stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass das Zweirad, mit dem der 15-Jährige unterwegs gewesen ist, über den Jahreswechsel in Hildesheim (Niedersachsen) gestohlen wurde.

/cw

