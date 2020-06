Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht

Meschede (ots)

Einen verletzten Quadfahrer forderte am 09. Juni ein Verkehrsunfall auf dem Mühlenweg. Ein Autofahrer flüchtete nach dem Unfall. Der 20-jährige Quadfahrer fuhr gegen 19 Uhr auf dem Mühlenweg in Richtung Martin-Luther-Straße. Als ein dunkler Pkw Mazda aus der Straße "Hansehof" nach rechts in den Mühlenweg abbog, musste das Quad ausweichen. Auf der nassen Straße verlor der 20-jährige Mescheder die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Ohne anzuhalten fuhr der Mazda in Richtung Martin-Luther-Straße weiter. Der Quadfharer richtete sein Quad wieder auf und schob dieses nach Hause. Erst später wurde die Polizei informiert. Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich vermutlich um einen dunklen Mazda SUV. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

