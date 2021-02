Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Versuchter Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Ein noch Unbekannter versuchte sich am Mittwochabend durch Überklettern einer etwa zwei Meter hohen Balkonbrüstung Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteihauses in der Kapellenstraße zu verschaffen. Kurz nach 18.40 Uhr nahm ein Bewohner Geräusche wahr und begab sich zur Balkontür. Dort sah er einen dunkel gekleideten Mann, der nach Erblicken des Anwohners über den Balkon hinuntersprang und in unbekannte Richtung flüchtete. Eine weitere dunkelgekleidete Person soll zeitgleich die Haydnstraße in Richtung Ottenauer S-Bahnhaltestelle verlassen haben. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen.

/ph

