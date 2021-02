Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Gartenhütte beschädigt, gibt es Zeugen?

Fischerbach (ots)

Am Mittwoch wurden den Beamten des Polizeireviers Haslach zwei eingeschlagene Fensterscheiben sowie Beschädigungen am Dach einer Gartenhütte in Fischerbach gemeldet. Nach ersten Ermittlungen wurde die frei zugängliche Hütte in der Straße "Gemsbühl", im Zeitraum zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch 11 Uhr, von noch unbekannten Vandalen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro - gestohlen wurde nach derzeitigen Feststellungen nichts. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

