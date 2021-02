Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Einbruch

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten zu einem noch nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in das Lager eines Großhandels in der Nordoststadt einzubrechen. Hierbei wurden mehrere Scheiben eingeschlagen, wodurch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Lager in der Gaswerkstraße nichts entwendet, da die Langfinger nicht in das Gebäude gelangt sind. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort. Der Vorfall wurde am Mittwochnachmittag zur Anzeige gebracht Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell