Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Falsche Kennzeichen am Pkw in Kirchdorf - Unfall mit hohem Schaden in Weyhe - Diebstahl vom Firmengelände in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Einbruch in Garage

In der Zeit von Sonntag, 13.09.2020, 10.00 Uhr bis Freitag, 18.09.2020. 16.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage in Ehrenburg, Lucht, ein. Sie entwendeten einen Werkzeugwagen im Wert von ca. 150.- Euro.

Kirchdorf - Urkundenfälschung

Wegen Urkundenfälschung muss sich seit dem gestrigen späten Abend ein 46-jähriger Mann aus Petershagen verantworten. Gegen 22:40 Uhr stoppte eine Streife der Polizei den Mann mit seinem PKW auf der Bundesstraße 61 im Bereich Kirchdorf. Während der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem benutzten PKW gehörten. Der 46-jährige räumte daraufhin ein, das Fahrzeug am heutigen Tage in Jever erworben zu haben. Er schraubte von seinem eigenen PKW die Kennzeichen ab und brachte sie an dem neu erworbenen Fahrzeug an, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Die Polizei beendete die Weiterfahrt und stellte die Kennzeichen sicher.

Weyhe - Schilder abgeknickt

Am vergangenen Wochenende wurden im Zeitraum Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der KGS Leeste durch bisher unbekannte Täter drei Schilder beschädigt. Ein Verkehrsschild und weitere Schilder der Schule wurden dabei kurz oberhalb der Bodenbefestigung umgebogen. Dadurch knickte die Metallstange um und wurde zerstört.

Weyhe - Vorfahrt übersehen

Am Sonntag gegen 16.50 Uhr übersah eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines 28-jährigen Fahrers aus Stuhr und es kam zum Unfall. Die 21-Jährige wollte aus der Straße Im Bruch kommend die Hauptstraße überqueren. Hierbei übersah sie den 28-Jährigen, der auf der Hauptstraße Richtung Kirchweyhe fuhr. Bei der Kollision beider Pkw entstand ein Schaden von mindestens 12000 Euro.

Twistringen - Diebstahl

Bereits im Laufe der letzten Woche vom 16.09.2020 bis 18.09.2020 haben unbekannte Diebe insgesamt 10 Oberlenker von einem Firmengelände eines Landmaschinenhandels entwendet. Sie kletterten auf das Gelände in der Industriestraße und bauten die Oberlenker von dort stehenden Traktoren ab. Der Schaden wird auf mindestens 10000 Euro beziffert.

